Тарифы на вывоз мусора поднимут в четырех районах Воронежской области

В Острогожском, Лискинском, Бобровском и Каменском районах Воронежской области с 13 апреля повысятся тарифы на вывоз мусора. Приказ Минтарифов об этом опубликован на официальном портале правовых актов.
Как известно, до октября текущего года вывоз одного «куба» должен был стоить 550 рублей, а с 1 октября было запланировано повышение до 592 рублей. Теперь же чиновники все переиграли, добавив еще одно повышение. Итак, с 13 апреля за один кубометр придется платить 556 рублей, а с 1 октября — 596 рублей 55 копеек.
