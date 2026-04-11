50 лет назад город Волгоград «захватили» хоккеисты

— Что там говорить, мы были счастливы только от того, что вышли с этими людьми вместе на лёд, — делится воспоминаниями Владимир Петров. — В одном из моментов Петя Орлов с фланга отдал мне передачу, а я в одно касание переправил шайбу в ворота. Радости было — полные штаны! После игр я хотел было поменяться с своим звездным тёзкой клюшками. Но понял, что у нас хваты на разные руки. В итоге с Петровым клюшками обменялся Пётр Орлов. — Впечатлений от игр осталась масса, — вспоминает заслуженный тренер России по футболу Евгений Григорьев. — Меня попросили быть арбитром на «красном фонаре». Это те, которые при пересечении шайбы линии ворот должны зажечь красный свет. Конечно, я согласился. Армейцы — настоящие мастера, смотреть на их игру — сплошное удовольствие, тем более вот они, катают шайбу прямо подо мной. После последней игры побежал на лёд и сфотографировался на общем снимке участников игр.