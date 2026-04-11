В Башкирии более 50 предпринимателей освоили маркировку интернет-рекламы

Серию мастер-классов «Все о маркировке рекламы: практическое применение» посетили в марте свыше 50 предпринимателей из Республики Башкортостан. Занятия состоялись по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве предпринимательства и туризма региона.
В числе площадок для проведения мастер-классов были филиалы центра «Мой бизнес» в Салавате, Бирске и Туймазах. На занятиях слушатели вместе с экспертом разбирали, как отличать рекламу от информационных постов. Это необходимо, чтобы правильно выбрать маркировку.
Также на занятиях обсудили особенности работы в системах Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), Оператора рекламных сервисов (ОРС) и Оператора рекламных данных (ОРД). Еще со слушателями был разобран алгоритм действий — от заключения договора до размещения маркировки. Помимо этого, участники мастер-классов узнали, как нужно подавать отчеты в ЕРИР без ошибок и вовремя, чтобы избегать штрафов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.