Школьник из Северной Осетии стал призером всероссийской олимпиады по химии

Теперь он может без экзаменов поступить в любой вуз по профильному направлению.

Аубекир Шинахов из Северной Осетии стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по химии, сообщили в министерстве образования и науки региона. Это интеллектуальное состязание в стране проводят по нацпроекту «Молодёжь и дети».

Уточним, что юноша учится в 10-м классе в Республиканском физико-математическом лицее-интернате. К испытаниям олимпиады он готовился в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи «Вершина».

Напомним, что победители и призеры заключительного этапа ВсОШ могут поступить без экзаменов в любой вуз по профильному направлению. Такое право сохраняется за ними в течение 4 лет после проведения олимпиады. Помимо этого, Аубекир и его наставник получат денежное вознаграждение. Соответствующее решение принял глава республики Сергей Меняйло.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

