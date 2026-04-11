Школьник из Северной Осетии стал призером всероссийской олимпиады по химии

Напомним, что победители и призеры заключительного этапа ВсОШ могут поступить без экзаменов в любой вуз по профильному направлению. Такое право сохраняется за ними в течение 4 лет после проведения олимпиады. Помимо этого, Аубекир и его наставник получат денежное вознаграждение. Соответствующее решение принял глава республики Сергей Меняйло.