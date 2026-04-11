С начала года около 11 тысяч туристов посетили природные парки в Башкирии

Около 11 тысяч туристов посетили с начала 2026 года 5 природных парков в Башкирии, сообщили в министерстве природопользования и экологии региона. Заповедные места в России оберегают в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Бесспорным лидером по посещаемости стал природный парк «Иремель». Его с начала года посетили 4956 человек. На втором месте — живописное «Мурадымовское ущелье», где побывали 2556 гостей. Природный парк «Зилим» замыкает тройку лидеров. Его посетили 1377 туристов. Гостями природного парка «Аслы-Куль» стали 1160 человек, а в «Кандры-Куле» отметились 880 раз.
Подчеркивается, что эти пять заповедных зон популярны и у жителей других регионов. Так, в республику активно приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Татарстана, Пермского края, а также Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.