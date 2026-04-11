С начала года около 11 тысяч туристов посетили природные парки в Башкирии

Бесспорным лидером по посещаемости стал природный парк «Иремель». Его с начала года посетили 4956 человек. На втором месте — живописное «Мурадымовское ущелье», где побывали 2556 гостей. Природный парк «Зилим» замыкает тройку лидеров. Его посетили 1377 туристов. Гостями природного парка «Аслы-Куль» стали 1160 человек, а в «Кандры-Куле» отметились 880 раз.