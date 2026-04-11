В Туле состоялось первенство России по рукопашному бою

Соревнования были посвящены памяти росгвардейцев — Героев России. Участие в турнире приняли более 1100 спортсменов из 61 региона страны. Бои проходили среди юношей и девушек 14−15 лет, 16−17 лет, а также юниоров и юниорок до 21 года. Тульскую область представляла команда из 60 спортсменов. 20 из них поднялись на пьедестал почета.