В Туле состоялось первенство России по рукопашному бою

Первенство России по рукопашному бою состоялось в Туле 24−30 марта при поддержке госпрограммы «Спорт России». Воспитанники региональной Киреевской детско-юношеской спортивной школы выиграли по итогам турнира две медали, сообщили в учреждении.
Соревнования были посвящены памяти росгвардейцев — Героев России. Участие в турнире приняли более 1100 спортсменов из 61 региона страны. Бои проходили среди юношей и девушек 14−15 лет, 16−17 лет, а также юниоров и юниорок до 21 года. Тульскую область представляла команда из 60 спортсменов. 20 из них поднялись на пьедестал почета.
Так, представительница Киреевской детско-юношеской спортивной школы Александра Чигарина завоевала золотую медаль в возрастной категории 16−17 лет. Еще одну награду завоевала Ксения Азимова. Она стала серебряной призеркой в категории 18−21 год. Обе девушки вошли в основной состав кандидатов в сборную команду России для участия в первенстве мира, которое пройдет в мае в Бишкеке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.