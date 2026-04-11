Выплаты сельским врачам увеличили на фоне кадрового дефицита в Казахстане

Астана. 11 апреля. КазТАГ — Объем социальной поддержки врачей в сельской местности увеличен в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Источник: pixabay.com

«В 2025 году сумма социальной поддержки врачам в Казахстане, трудоустроенным в сельской местности по остродефицитным специальностям, была увеличена в 2 раза — с Т2,2 млрд до Т4,5 млрд. Кроме того, порядка 24 тыс. медицинских работников за счет республиканского и местных бюджетов прошли повышение квалификации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2025 году социальную поддержку получили 529 врачей на сумму около Т4,5 млрд против 254 врачей и Т2,2 млрд годом ранее.

Также сообщается, что предусмотрены меры поддержки, включая бюджетные кредиты на жилье: 2500 МРП — для специалистов в районных центрах и 2000 МРП — в сельских населенных пунктах, а также подъемное пособие в размере 100-кратного МРП.

Указывается, что медработникам предоставляются места в детских садах, льготы при поступлении в вузы для детей, отсрочка или прохождение воинской службы по специальности, а также компенсация транспортных расходов.

Кроме того, маслихаты принимают дополнительные меры стимулирования, включая субсидии, оплату связи, аренды и коммунальных услуг.

Отмечается, что в 2025 году 1760 врачей получили различные меры поддержки: служебное жилье — 727, подъемные пособия — 1714, компенсации и другие льготы — 210, из них 1005 специалистов прибыли в сельскую местность.

Сообщается, что подписано отраслевое соглашение о социальном партнерстве на 2026−2028 годы.