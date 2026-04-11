Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ормузский пролив вошли два китайских супертанкера

Три супертанкера начали пересекать Ормузский пролив параллельно переговорам Ирана и США. За прошлую неделю через акваторию прошли 14 судов.

Источник: РБК

Три супертанкера, два под китайским и один под греческим флагом, начали движение через Ормузский пролив на фоне переговоров США и Ирана в Исламабаде. Об этом пишет Bloomberg.

По данным сервисов отслеживания судов, греческий танкер Serifos первым вошел в пролив, а за ним последовали китайские суда Cospearl Lake и He Rong Hai. Все три танкера следуют по северному маршруту, которого требует Тегеран и который проходит через территориальные воды Ирана вблизи островов Кешм и Ларек.

По информации медиа, в ближайшие часы к ним может присоединиться третий китайский танкер, который также находился поблизости. Греческий танкер следует в Малакку (Малайзия), куда его фрахтовщикам было выдано разрешение на выход.

Эксперты называли блокаду Ормузского пролива Ираном и связанные с нею проблемы с поставками энергоносителей «крупнейшим сбоем поставок в истории нефтяного рынка». За пошлую неделю через пролив прошло лишь 14 судов, что менее 10% от довоенного трафика.

По данным МЭА, из-за блокады пролива страны Персидского залива сократили совокупную добычу как минимум на 10 млн барр. в сутки, из которых 8 млн барр. — сырая нефть, 2 млн — нефтепродукты, что составляет 10% мирового спроса на нефть.

Параллельно делегации США и Ирана прибыли в Исламабад для переговоров по ближневосточному урегулированию. Пакистанская сторона уже провела предварительные консультации с передовыми группами США и Ирана.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше