Страшный грех! Что строго-настрого запрещено на Пасху, 12 апреля 2026 года

На Пасху наши предки не только молились, но и веселились в этот день. Самая известная игра — катание яиц. Чьё яйцо дальше укатится или собьёт другие — тот и победитель. Также играли в «битки»: чьё яйцо крепче. По благочестивой традиции, на Пасху в некоторых регионах принято посещать кладбища и христосоваться с усопшими — сообщать им радостную весть о Воскресении Христовом. Но Церковь напоминает, что главное место в этот день — храм, а для поминовения усопших есть специальный день — Радоница (вторник второй недели после Пасхи).