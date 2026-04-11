Что строго-настрого запрещено на Пасху, 12 апреля 2026 года

Чудны дела твои, Господи! И удивительны совпадения. Которые скорее всего только кажутся нам совпадениями, а на самом деле тоже являются Его провидением…
Потому что 12 апреля 2026 года поистине великий день.
С одной стороны, весь мир празднует 65-летие первого полета человека в космос, а с другой — весь православный мир празднует один из самых великих своих двунадесятых праздников, Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. День, когда человечество празднует победу жизни над смертью.
Название Пасха происходит от еврейского слова «песах» — «проходить мимо». Ветхозаветная Пасха напоминала о том, как ангел смерти проходил мимо домов евреев, помазанных кровью агнца, и избавлял их от гибели. Новозаветная Пасха — это избавление всего человечества от рабства греху и смерти через мученическую смерть Христа.
В народе этот день называли Велик день, Светлый праздник, Царь дней.
«Христос воскресе!».
В этот день всё человечество, а значит — каждый из нас, получил надежду на вечную жизнь. Христос, распятый и погребённый в Великую пятницу, сошедший во ад в субботу, воскрес на третий день.
Это победа света над тьмой, добра над злом, жизни над смертью. Это центр всей христианской веры, основание, на котором стоит Церковь. Как говорил апостол Павел: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Но Христос воскрес — и это наполняет нашу жизнь смыслом и радостью.
Пасха — это не просто день, это целый мир обычаев, многие из которых дошли до нас из глубокой древности.
В ночь с субботы на воскресенье (с 11 на 12 апреля) храмы наполняются народом. Ровно в полночь начинается крестный ход — верующие с зажжёнными свечами, под колокольный звон, обходят храм, словно идя навстречу воскресшему Христу. У закрытых дверей храма священник возглашает: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!». Двери открываются, и начинается светлая пасхальная утреня.
Встречаясь, люди приветствуют друг друга радостным восклицанием «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!», после чего троекратно целуются. Это не просто традиция, а исповедание веры, утверждение победы Христа над смертью.
Символы Пасхи.
Куличи, пасхи, крашеные яйца, мясо, вино — всё это освящают в храмах в Великую субботу и в пасхальную ночь. Съесть освящённую еду — значит приобщиться к празднику, вкусить благословение Божие.
После долгого и строгого Великого поста наступает время разговения — вкушения скоромной пищи. За пасхальным столом собирается вся семья, начинают с освящённых яиц, кулича и пасхи.
При этом все, что ставится на пасхальный стол, конечно же, имеет свою символику. Кулич, то есть высокий, сдобный хлеб — это символ присутствия Божия в мире и в жизни каждого человека. Пасха (творожная) — усечённая пирамидка — символ Гроба Господня. Сделать её — значит своими руками создать образ великого события.
Главный символ Пасхи — крашенные яйца. Яйцо — образ гроба и воскресения. Красный цвет — цвет крови Христовой и царского достоинства. Предание связывает крашеные яйца с Марией Магдалиной, которая пришла к императору Тиберию с вестью о Воскресении и подарила ему яйцо, которое чудесным образом покраснело.
На Пасху наши предки не только молились, но и веселились в этот день. Самая известная игра — катание яиц. Чьё яйцо дальше укатится или собьёт другие — тот и победитель. Также играли в «битки»: чьё яйцо крепче.
По благочестивой традиции, на Пасху в некоторых регионах принято посещать кладбища и христосоваться с усопшими — сообщать им радостную весть о Воскресении Христовом. Но Церковь напоминает, что главное место в этот день — храм, а для поминовения усопших есть специальный день — Радоница (вторник второй недели после Пасхи).
Запреты 12 апреля.
Чего нельзя делать в этот день (строгие запреты).
Грустить, унывать, плакать — это день великой радости, и печаль здесь неуместна.
Ссориться, ругаться, выяснять отношения — любой негатив в этот день — большой грех.
Злоупотреблять алкоголем — праздник духа, а не тела.
Заниматься тяжёлым физическим трудом, работать в огороде — день нужно посвятить Богу и семье.
Убирать в доме, стирать — всё должно быть готово заранее.
Ходить на кладбище (вместо храма) — Церковь призывает сначала разделить радость с Воскресшим Христом в храме, а на могилы близких идти в другие дни.
Как прожить 12 апреля.
Как современному человеку наиболее гармонично прожить этот день и использовать мудрость предков на благо себе и близким?
Пасха — это тот день, когда даже самые далёкие от церкви люди чувствуют что-то особенное: тепло, свет, надежду. Вот несколько простых идей, как провести этот день:
1. Встретьте рассвет. Даже если вы не были на ночной службе, встаньте пораньше и встретьте пасхальное солнце. Посмотрите, как оно поднимается, почувствуйте его тепло. Загадайте желание.
2. Поздравьте всех вокруг. Скажите «Христос воскресе!» родным, друзьям, соседям, коллегам, даже просто прохожим. Понаблюдайте за их реакцией — обычно лица озаряются улыбкой.
3. Накройте праздничный стол. Соберите семью, друзей. Пусть на столе будут кулич, творожная пасха, крашеные яйца — символы праздника. Зажгите свечи.
4. Сходите в храм. Даже если вы редко туда заходите, в этот день там особая атмосфера — лёгкость, радость, свет. Поставьте свечу, постойте немного, послушайте пение.
5. Устройте пасхальные игры с детьми. Покатайте яйца, побейтесь крашенками, поищите спрятанные сюрпризы. Это объединяет семью и создаёт незабываемые воспоминания.
6. Позвоните в колокол. Во многих храмах в пасхальную неделю разрешают подняться на колокольню и позвонить. Этот звук очищает пространство и наполняет сердце радостью.
7. Помогите тому, кто одинок. Позвоните пожилому родственнику, навестите одинокого соседа, подарите им кулич и крашенку. Разделите с ними радость.
8. Порадуйтесь. Просто порадуйтесь. Весне, свету, жизни, надежде. Пасха — это победа. Победа света над тьмой, жизни над смертью, добра над злом. И эта победа — наша.
Одним словом, Пасха — это не просто дата в календаре. Это центр годового круга, точка опоры, от которой отсчитывается всё остальное. В этом дне соединились древнейшие, дохристианские представления о пробуждении природы, о возрождении жизни после зимней смерти, и христианское откровение о Воскресении Христа — победе над смертью раз и навсегда. Народные традиции — куличи, пасхи, крашеные яйца, христосование — это не просто обряды, а язык, на котором люди говорят о самом главном: о вере, надежде, любви и вечной жизни. Это день, когда даже небо радуется.
Христос воскресе! Воистину воскресе!
Народные приметы на Пасху:
Какая погода на Пасху, такая будет и на Вознесение (через 40 дней).
Дождь на Пасху — к дождливой весне и хорошему урожаю.
Пасмурная ночь — год будет урожайным.
Гроза на Пасху — к поздней и сухой осени.
Солнечно и ясно — к тёплому лету и богатому урожаю.
Снег не сошёл — год будет урожайным.
Если на Пасху небо чистое и солнце играет — к хорошему урожаю и счастливому году.
В пасхальную ночь небо звёздное — к заморозкам.
Увидеть восход солнца — к удаче и здоровью на весь год.
Услышать стук дятла — к скорому новоселью.