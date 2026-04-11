В Астане вручили медали родным погибших героев Великой Отечественной войны

АСТАНА, 11 апр — Sputnik. Торжественная церемония вручения медалей «За доблесть и верность долгу» состоялась в Русском доме в Астане.

Источник: Sputnik.kz

Это было посмертное награждение бойцов и командиров Красной армии, медали получали родные погибших участников Великой Отечественной войны.

«Кто-то погиб в плену в концлагерях, кто-то — от голода в Блокадном Ленинграде, но всех их, русских и казахов, сражавшихся плечом к плечу, объединяет одно — более восьмидесяти лет они считались пропавшими без вести. Благодаря самоотверженному труду полевых и архивных поисковиков их имена вновь открыты, а судьбы возвращены истории», — отметили в Русском доме.

Мероприятие организовано общественным объединением «Мемориальная зона» и командиром поискового отряда Майданом Кусаиновым. Церемонию открыл руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Ирек Зиннуров.

В списке награжденных посмертно сотрудники Всесоюзного института растениеводства, умершие от голода на рабочем месте в блокадном Ленинграде Лидия Родина и Дмитрий Иванов;

А также красноармейцы:

Арап Сейсембаев — погиб в плену 11 августа 1944 года;

Отегали Бергеналиев — погиб в плену 25 сентября 1943 года;

Василий Крючков — погиб в плену 25 августа 1942 года;

Дмитрий Чернышов — погиб в плену 9 октября 1942 года;

Махмет Рахимов — погиб в плену 23 августа 1942 года;

Шекен Карагаев — погиб в плену 9 сентября 1942 года.

Родные погибших, их внуки и правнуки по очереди выходили к микрофону, чтобы сказать спасибо за медаль, которая теперь станет семейной реликвией и будет бережно передаваться из поколения в поколение.

«Спасибо России и Русскому дому за то, что не безразличны к судьбе каждого солдата, кем бы он ни был — узбеком, казахом, русским. И особая благодарность Майдану Кусаинову и всем поисковикам, достающим из небытия священные имена. 83 года мы ждали эту весть. Счастливый и печальный день для нашей семьи», — такие слова звучали сегодня многократно.

Поисковая работа — это не только про прошлое. Это про восстановление справедливости, про человеческую память и про связь поколений. Пока звучат имена героев, их подвиг остается живым, подчеркнули в Русском доме.