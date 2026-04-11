В Москве у пенсионера украли свыше ₽30 млн под предлогом замены счетчиков

Телефонные мошенники в Москве похитили у пенсионера более 30 млн руб., представившись специалистами по замене счетчиков, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Звонок представителя компании по замене счетчиков не вызвал у 65-летнего пенсионера подозрений, мужчина договорился о дате визита специалиста, после чего назвал поступивший в СМС код», — говорится в сообщении.
Вскоре мужчина заподозрил обман и прервал разговор, однако сразу же получил несколько сообщений о якобы взломе его кабинета на портале «Госуслуг» и с номером телефона для обратной связи.
По указанному номеру мужчине ответила лжесотрудница Роскомнадзора, заявившая, что от имени пенсионера оформлена доверенность на распоряжение деньгами и имуществом. Далее мужчина, послушавшись распоряжения мошенницы, вышел из дома, сел в машину. Ему позвонили еще несколько злоумышленников, представляясь сотрудниками государственных органов.
По их указанию он купил новый мобильный телефон и сим-карту, а также установил приложения для общения по видеосвязи.
В итоге, по указанию мошенников, пенсионер начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам. За семь встреч он отдал мошенникам более 30,7 млн руб.
Прокуратура подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов никогда не переключают друг на друга, не просят сменить номер телефона или установить какую-либо программу на телефон. Граждан никогда не просят снимать деньги со счетов, переводить их на определенные счета либо передавать курьерам.
В сентябре 2025 года в Златоусте мошенники похитили у пенсионерки 1,1 млн руб., представившись сотрудниками ресурсоснабжающей компании. Под предлогом замены электросчетчика они убедили женщину установить приложение на телефон.
После входа в банковское приложение деньги были переведены на неизвестные счета, а устройство оказалось заблокировано. В банке подтвердили два перевода — на 990 тыс. и 110 тыс. руб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
