В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь, его доставят в Россию к Пасхе

Согласно установленному чину, накануне в храме гасят все свечи и лампады, а Кувуклию — часовню над Гробом Господним — проверяют и опечатывают. После этого внутрь заходит Иерусалимский патриарх для молитвы, а паломники ожидают с зажжёнными свечами. По свидетельствам очевидцев, огонь появляется в виде вспышек, от которых затем зажигают свечи и передают пламя верующим.