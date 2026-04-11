Жительнице Ютазинского района исполнилось 107 лет

До выхода на пенсию она работала бухгалтером на элеваторе.

Источник: Администрация Ютазинского района

107-летний юбилей отметила жительница Ютазинского района Хаертдинова Мухтарама, сообщает правительство региона.

За свою долгую жизнь она стала свидетельницей и участницей многих исторических событий. Родилась она спустя два года после революции и в годы Великой Отечественной войны встала на защиту Родины, служа санинструктором в противотанковом артиллерийском полку. Во время боевых действий при освобождении Киева она попала в плен.

После окончания войны Мухтарама Хаертдиновна вернулась в родное село, создала семью с фронтовиком, родила дочь, а также помогала воспитывать внуков и правнуков.