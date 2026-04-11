Детям из села Красного Липецкой области расскажут о народах России

Интерактивную просветительскую программу «Сила народов России» проведут 28 апреля в детской школе искусств села Красного в Липецкой области, сообщили в министерстве культуры региона. Мероприятие организуют в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
Дети в формате командной игры познакомятся с культурой, традициями и историей народов России. Кроме того, для ребят подготовят фотозоны с национальными костюмами и предметами быта.
Всего в программе предусмотрены четыре тура. Первый из них — «Многонациональная Россия в лицах». Дети узнают о корнях известных деятелей культуры и искусства. Второй тур — «Правда-ложь». Ребятам предстоит отличить факты о русских ремеслах, балалайке, матрешке и традиционных предметах быта от вымысла. Третий тур — «Что бы это значило?». Он посвящен региональным диалектам и народным выражениям. А в финальном туре команды проверят свои знания о традициях, религии и кухне народов России.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.