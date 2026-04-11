Детям из села Красного Липецкой области расскажут о народах России

Всего в программе предусмотрены четыре тура. Первый из них — «Многонациональная Россия в лицах». Дети узнают о корнях известных деятелей культуры и искусства. Второй тур — «Правда-ложь». Ребятам предстоит отличить факты о русских ремеслах, балалайке, матрешке и традиционных предметах быта от вымысла. Третий тур — «Что бы это значило?». Он посвящен региональным диалектам и народным выражениям. А в финальном туре команды проверят свои знания о традициях, религии и кухне народов России.