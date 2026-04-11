Участок со старинным дубом в Ладушкине выкупили и передали муниципалитету

Участок со старинным дубом в Ладушкине выкупили передали в ведение муниципалитета. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём канале в MAX.
Во время последней поездки в Ладушкин на встрече с жителями мне рассказали про 800-летний дуб. Попросили помочь, открыть территорию вокруг для всех. Тогда земля была в частных руках. Вопрос решили. Участок выкупили и передали в ведение округа. Теперь дуб-долгожитель под управлением муниципалитета, его сохранность — общая забота города, — рассказал Беспрозванных.
На территории рядом с дубом планируют обустроить общественное пространство, Дом молодёжи. Также там хотят открыть музей об истории края.
Дерево расположено на улице Победы, 10. Местные жители считают дуб символом города, он изображён на гербе Ладушкина. Как сообщается на странице местного музея краеведения, в 2017 году министерство природы и экологии Калининградской области выдало паспорт, в котором значится возраст дуба — около 900 лет. Старейшее дерево Калининградской области является памятником природы.