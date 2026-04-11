Выпущенные школьниками 10 тысяч мальков сазана будут приживаться в Волге

Экологическая акция по выпуску рыб прошла на Ельшанской набережной в Волгограде.

Волгоградские школьники выпустили 11 апреля в Волгу больше 10 тысяч мальков сазана. Они стали участниками акции «Водорослям крышка. Амбассадоры рек».

Экологическая акция прошла на Ельшанской набережной. Она направлена на естественное очищение реки от сине-зеленых водорослей.

К инициативе, которая реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, присоединились десять регионов России. В Волгоградской области благодаря проекту проведено 60 лекций, запущен онлайн-курс по экопривычкам, переданы в школы методматериалы для проведения уроков экологии.

Также участники проекта собрали и отправили на переработку 1 635 килограммов пластиковых крышек.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что Волжская ГЭС приступила к сбросу воды в режиме спецпопуска с 11 апреля.