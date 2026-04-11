Выставка Архипа Куинджи в Русском музее поставила рекорд посещаемости

Русский музей поставил рекорд посещаемости. На выставку «Архип Куинджи. Иллюзия света», которая работала в корпусе Бенуа с сентября 2025 года по март 2026-го пришло более 580 тысяч посетителей.
— Это самая посещаемая в России выставка с доковидного периода, — сообщили в музе. — На протяжении всего времени работы интерес к выставке оставался неизменно высоким — ежедневно распродавались все билеты.
На выставке показали 150 главных произведений художника, через которые можно проследить весь его творческий путь. Центральной картиной стала работа «Лунная ночь на Днепре», для которой выделили отдельный зал с черными стенами и специальной подсветкой.
— Всего на протяжении работы выставки было проведено 3496 экскурсий, которые посетили 46 574 человека. Отдельной популярностью пользовались экскурсионные марафоны: 206 экскурсий объединили 2966 посетителей, — уточнили в музее.
В музее отметили, что сейчас выставка свернута, в ближайшее время в этих залах откроется масштабная выставка шедевров Ивана Шишкина.