Пермь переходит на новую скорость: где теперь читать главные новости города без зависаний?

Что произошло на самом деле? Разработчики MAX намеренно платят «белым хакерам» (программа Bug Bounty), чтобы те непрерывно тестировали систему. И эти штатные, контролируемые рабочие отчеты по улучшению защиты попытались выдать за «сенсацию». На деле же это значит лишь одно: ваши данные находятся под круглосуточной, беспрецедентной и надежной защитой. Вы можете быть абсолютно спокойны.