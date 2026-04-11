Юные красноярцы пишут бойцам письма

12-летняя Настя из Красноярска видела своего отца всего один раз. В 2014 году он уехал добровольцем в Донбасс и с тех пор находится на передовой.
Сейчас девочка учится в шестом классе школы № 21 и руководит школьным музеем. В экспозиции собраны материалы о Великой Отечественной войне, а недавно в музее появились стенды, посвящённые участникам специальной военной операции.
Важно помнить.
Несмотря на юный возраст, Настя рассуждает по-взрослому.
«Очень важно помнить наше прошлое, гордиться своими людьми, никогда не забывать их. Ведь это даёт нам будущее. Я бы пожелала нашим защитникам здоровья, отваги, чтобы они всегда верили, что вернутся домой. Я хочу, чтобы они чаще звонили своим родным. Это очень важно для близких бойцов», — говорит Настя.
Настя — одна из активных учениц школы № 21. Здесь ребята регулярно участвуют в сборах для фронта. Дети пишут бойцам письма, рисуют яркие цветные открытки и мастерят поделки. Одна из таких работ — небольшой вязаный зайчик в зелёном шлеме и чёрном бронежилете, на спине которого белыми нитками вышита надпись: «Спаси и сохрани». Военнослужащие часто носят подобные талисманы с собой. Помимо сувениров, школьники делают для передовой сугубо практичные вещи — заливают окопные свечи.
Есть в образовательном учреждении и занятия по строевой подготовке. В них старшеклассники сами выступают в роли инструкторов для ребят из начальной школы.
«Мы привлекаем старшеклассников, потому что дети очень внимательно относятся к тому, что им рассказали ребята постарше. Это оказывает большее влияние. Нам интересно всё делать вместе с детьми. У нас нет жёсткого контроля, всё происходит по душевному порыву», — объясняет такой формат работы директор учреждения Ирина Евграфова.
Чувство сопричастности.
Учитель начальных классов Елена Хохлова добавляет, что о героях с учениками говорят открыто и часто. Младшие школьники с готовностью откликаются на акции поддержки. По мнению педагога, чувство сопричастности нужно воспитывать с раннего возраста.
Сотрудники школы тоже включились в работу. Педагогический коллектив регулярно собирает личные средства на закупку необходимых для военных вещей. Чтобы поддержать парней, преподаватели присоединились к акции «Час для Победы». Своё участие учителя объясняют кратко: «Это идёт от чистого сердца. Мы считаем, что такая помощь — правильное решение».