Воронежский баскетболист впервые в карьере сыграл в трех матчах НБА подряд

На «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне 11 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный клуб «Уизардс» принимал «Майами Хит». В составе гостей 1 минуту 21 секунду на площадке провел россиянин Владислав Голдин. Воспитанник воронежской школы баскетбола обошелся без результативных действий, а его команда добилась победы — 140:117.
Таким образом, Голдин впервые в карьере принял участие в трех матчах НБА кряду. До визита в Вашингтон «Хит» дважды уступили в Торонто «Рэпторс» — 95:121 (8 апреля) и 114:128 (10-го).
Теперь в активе Владислава Голдина в этом розыгрыше НБА восемь проведенных матчей (21 минута и 10 секунд на площадке), в которых он набрал четыре очка, совершил семь подборов, сделал два блок-шота и три результативные передачи.
Впереди у «Майами Хит» заключительный матч регулярного чемпионата. 13 апреля в 1:00 по московскому времени клуб Голдина начнет домашний поединок против «Атланты Хоукс». После сегодняшней победы «Хит» идут десятыми на «Востоке» с процентом побед 51,9.