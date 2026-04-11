Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский баскетболист впервые в карьере сыграл в трех матчах НБА подряд

Владислав Голдин поучаствовал в победе над «Вашингтоном».

Источник: Комсомольская правда

На «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне 11 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный клуб «Уизардс» принимал «Майами Хит». В составе гостей 1 минуту 21 секунду на площадке провел россиянин Владислав Голдин. Воспитанник воронежской школы баскетбола обошелся без результативных действий, а его команда добилась победы — 140:117.

Таким образом, Голдин впервые в карьере принял участие в трех матчах НБА кряду. До визита в Вашингтон «Хит» дважды уступили в Торонто «Рэпторс» — 95:121 (8 апреля) и 114:128 (10-го).

Теперь в активе Владислава Голдина в этом розыгрыше НБА восемь проведенных матчей (21 минута и 10 секунд на площадке), в которых он набрал четыре очка, совершил семь подборов, сделал два блок-шота и три результативные передачи.

Впереди у «Майами Хит» заключительный матч регулярного чемпионата. 13 апреля в 1:00 по московскому времени клуб Голдина начнет домашний поединок против «Атланты Хоукс». После сегодняшней победы «Хит» идут десятыми на «Востоке» с процентом побед 51,9.

