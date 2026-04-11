Депутат Госдумы сообщила о состоянии пострадавших шахтеров в Ростовской области

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина переговорила с врачами о состоянии пострадавших шахтеров в Красносулинском районе. По ее словам, их жизни вне опасности. Медики делают все необходимое, чтобы шахтеры скорее поправились. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Екатерина Стенякина пообещала держать ситуацию на контроле и при необходимости подключиться к оказанию помощи.
Напомним, 10 апреля в шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе при заряде забоя произошел хлопок. Один шахтер погиб, еще трое пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
