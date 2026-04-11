Новый терминал аэропорта Благовещенска обеспечили быстрым интернетом

Цифровой инфраструктурой, необходимой для работы высокоскоростного мобильного интернета, оснастили новый терминал международного аэропорта Благовещенска, сообщили в правительстве Амурской области. Это соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Теперь голосовая связь и интернет 4G работают на всей площади аэровокзала. Сигнал есть в зоне регистрации, залах ожидания, у выдачи багажа, на досмотре и в служебных помещениях.
Из‑за сложной архитектуры аэровокзального комплекса доступ к связи был хуже. По этой причине внутри здания смонтировали сеть из более чем 35 антенн в диапазонах 4G/LTE. Сейчас к цифровой инфраструктуре подключен только один оператор сотовой связи — МТС. При этом при необходимости ею смогут пользоваться и другие провайдеры.
«Развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к сети интернет в аэровокзальном комплексе Благовещенска обеспечивает доступом к современным цифровым услугам и сервисам. Пассажиры могут спокойно созвониться с близкими, ответить на важные сообщения или просто пользоваться быстрым интернетом. Хорошая связь — это часть комфорта, который делает Приамурье более привлекательным для гостей и удобным для жителей», — прокомментировал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.