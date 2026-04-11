В Красноярске благоустроят сквер «Западный»

Сквер «Западный» благоустроят в Кировском районе Красноярска. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в краевом министерстве строительства.
В центре сквера расположен мемориальный комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны. Все памятники сохранят, а военную технику перенесут в отдельную зону. Это позволит расширить пространство для мероприятий.
Также там оборудуют зону со скамейками, креслами и качелями под навесами. Помимо этого, специалисты проведут озеленение территории. Они высадят рябину, яблоню, березу, сирень и черемуху.
Кроме того, рабочие обновят покрытие на дорожках и уложат тактильную плитку— это специальное напольное покрытие, предназначенное для навигации людей с нарушениями зрения. Еще сквер оснастят современной системой освещения и видеонаблюдением.
«Сквер “Западный” — это сердце нашего района, место памяти и встреч. Благоустройство позволит сохранить его мемориальную функцию и одновременно сделать пространство более комфортным и современным для всех жителей, от мала до велика», — отметил руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров.
Специалисты приступят к работам во втором квартале 2026-го. А всего до конца декабря в городе благоустроят семь общественных пространств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.