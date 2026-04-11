Более 4,9 тыс. школьников Калужской области посетили профтуры с начала года

В этом году активно применяются онлайн-экскурсии, что позволяет расширить перечень участников. Учащиеся посещают промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные и цифровые компании, узнают о требованиях к профессиям, о целевом обучении, о наставничестве и социальных мерах поддержки молодых специалистов, знакомятся с работой современного оборудования. В регионе выстроена единая система профориентации и сопровождения молодежи, ориентированная на кадровые потребности Калужской области.