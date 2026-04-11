Более 4,9 тыс. школьников Калужской области посетили профтуры с начала года

Специалисты кадрового центра «Работа России» Калужской области организовали 192 профтура для более чем 4,9 тыс. школьников, сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона. Работа ведется по национальному проекту «Кадры».
В этом году активно применяются онлайн-экскурсии, что позволяет расширить перечень участников. Учащиеся посещают промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные и цифровые компании, узнают о требованиях к профессиям, о целевом обучении, о наставничестве и социальных мерах поддержки молодых специалистов, знакомятся с работой современного оборудования. В регионе выстроена единая система профориентации и сопровождения молодежи, ориентированная на кадровые потребности Калужской области.
«Мы знакомим школьников со специальностями, которые, согласно кадровому прогнозу, будут нужны в ближайшие годы. Выбрав одну из них, юноша или девушка после окончания учебы сможет гарантированно получить работу и развивать профессиональные навыки в родном крае», — отметила директор кадрового центра Калужской области Инна Андреева.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.