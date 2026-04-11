В Тобольске школьники изучили основы предпринимательской деятельности

На мероприятии ребята разобрали реальные примеры молодых предпринимателей России. Также они познакомились с проектами победителей «Школьного агростартапа» Тобольского округа. Им рассказали об образовательных мероприятиях центра «Мой бизнес», таких как курс «Основы предпринимательской деятельности», и о гранте для молодых предпринимателей. Помимо прочего, школьники узнали о мерах поддержки в регионе.