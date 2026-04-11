В Тобольске школьники изучили основы предпринимательской деятельности

Встречу на тему «Основы предпринимательской деятельности» провели для воспитанников Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в инвестиционном агентстве Тюменской области.
На мероприятии ребята разобрали реальные примеры молодых предпринимателей России. Также они познакомились с проектами победителей «Школьного агростартапа» Тобольского округа. Им рассказали об образовательных мероприятиях центра «Мой бизнес», таких как курс «Основы предпринимательской деятельности», и о гранте для молодых предпринимателей. Помимо прочего, школьники узнали о мерах поддержки в регионе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.