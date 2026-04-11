В Красноярске благоустроят Гвардейский парк

Специалисты благоустроят Гвардейский парк в Красноярске в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В этом году пройдет первый этап работ. Специалисты обновят аллеи и дорожки, подготовят основания под будущие площадки, уложат брусчатку на тротуарах, заменят бордюры на природный камень, отремонтируют проезды.
Также там приведут в порядок газон, установят скамейки и урны, построят две входные арки. Часть дорожек сделают насыпными, чтобы сохранить природный облик парка. Начать работы планируют с приходом теплых погодных условий. Завершить их должны в ноябре.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.