В Красноярске благоустроят Гвардейский парк

К концу года там обновят аллеи и дорожки, заменят бордюры на природный камень, установят скамейки и урны, возведут 2 входные арки.

Специалисты благоустроят Гвардейский парк в Красноярске в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В этом году пройдет первый этап работ. Специалисты обновят аллеи и дорожки, подготовят основания под будущие площадки, уложат брусчатку на тротуарах, заменят бордюры на природный камень, отремонтируют проезды.

Также там приведут в порядок газон, установят скамейки и урны, построят две входные арки. Часть дорожек сделают насыпными, чтобы сохранить природный облик парка. Начать работы планируют с приходом теплых погодных условий. Завершить их должны в ноябре.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.