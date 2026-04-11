Нижегородцы смогут оценить работу школ и больниц через портал «Госуслуги»

У жителей Нижегородской области появилась возможность высказать мнение о работе школ, поликлиник, детсадов и других социальных учреждений. Сделать это можно через портал «Госуслуги», сообщает Агентство стратегических инициатив.
Нижегородская область стала одним из тридцати регионов России, где запущен эксперимент по внедрению новой системы оценки качества услуг. Проект разработан Минтрудом и Минцифры при методической поддержке АСИ по поручению Президента России. В 2026 году оценка проводится в пилотном режиме, каждый регион-участник сам определяет, какие именно учреждения попадут под народный контроль.
Оценить предлагается удобство и качество оказания услуг в разных организациях: от бюро медико-социальной экспертизы до спортивных школ. Обратившись в такое учреждение, гражданин сможет оценить доступность информации о его работе, доброжелательность персонала, уровень чистоты и комфорта помещений, а также наличие удобной среды для маломобильных посетителей.
Принять участие в опросе смогут только зарегистрированные на «Госуслугах» пользователи. Уведомление с предложением оценить учреждение придет на электронную почту, в личный кабинет портала или в мобильное приложение. Много времени процедура не отнимет, но поможет выявить слабые места в работе организаций и понять, что именно нуждается в улучшении.
Результаты опросов будут доступны руководству самих учреждений, а также федеральным и региональным властям. Эти данные планируется использовать для принятия конкретных мер по улучшению работы организаций и повышению качества предоставляемых ими услуг.