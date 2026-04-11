Спасатели закончили работы после взрыва на складе во Владикавказе

Во Владикавказе специалисты МЧС России завершили аварийно-спасательные работы на складе с пиротехникой, где 10 апреля произошел взрыв. Об этом сообщило МЧС Северной Осетии в телеграм-канале.
В результате взрыва пострадали 15 человек, двое погибли, подчеркнуло министерство.
Взрыв произошел ранее на складе на улице Партизанской. На место происшествия прибыли экстренные службы и следственные органы, были задействованы 145 человек и 39 единиц техники.
Позже глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло сообщил о задержании в Северной Осетии подозреваемых в незаконном производстве пиротехнических изделий на складских помещениях, где произошел взрыв.
