Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели закончили работы после взрыва на складе во Владикавказе

Во Владикавказе специалисты МЧС России завершили аварийно-спасательные работы на складе с пиротехникой, где 10 апреля произошел взрыв.

Источник: РБК

Во Владикавказе специалисты МЧС России завершили аварийно-спасательные работы на складе с пиротехникой, где 10 апреля произошел взрыв. Об этом сообщило МЧС Северной Осетии в телеграм-канале.

В результате взрыва пострадали 15 человек, двое погибли, подчеркнуло министерство в Max.

Взрыв произошел ранее на складе на улице Партизанской. На место происшествия прибыли экстренные службы и следственные органы, были задействованы 145 человек и 39 единиц техники.

Позже глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло сообщил о задержании в Северной Осетии подозреваемых в незаконном производстве пиротехнических изделий на складских помещениях, где произошел взрыв.

Опытный военный и политик, Сергей Меняйло участвовал в присоединении Крыма к РФ и руководил регионами. В материале собрали главное из его биографии: от образования и детства до личной жизни и интересных фактов.
