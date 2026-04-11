В Оренбургской области отремонтируют 3 детских сада

Так, в детском саду № 3 в Абдулине уже завершили демонтажные работы. Специалисты сняли штукатурку, полы и перегородки, убрали сантехнику и светильники. Кроме того, они демонтировали старую проводку и двери, частично разобрали кровлю и утеплитель. Сейчас в дошкольном учреждении устанавливают новые перегородки.