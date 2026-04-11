В Оренбургской области отремонтируют 3 детских сада

Три детских сада отремонтируют в Оренбургской области. Дошкольные учреждения обновляют при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве образования региона.
Так, в детском саду № 3 в Абдулине уже завершили демонтажные работы. Специалисты сняли штукатурку, полы и перегородки, убрали сантехнику и светильники. Кроме того, они демонтировали старую проводку и двери, частично разобрали кровлю и утеплитель. Сейчас в дошкольном учреждении устанавливают новые перегородки.
В детском саду № 3 «Теремок» в Новосергиевском районе специалисты уже установили сантехнику, выполнили отмостку и смонтировали инженерные сети. Помимо этого, они завершили потолочные работы.
А в детском саду «Сказка» в Первомайском районе специалисты закончили штукатурить стены. Также они завершили стяжку пола, проложили электропроводку. Сейчас мастера продолжают утеплять фасад.
«Мы видим, как преображаются учреждения: создаются современные, безопасные и комфортные условия для воспитанников. Особое внимание уделяется не только строительным работам, но и оснащению групп современным оборудованием и мебелью, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду уютно», — отметила заместитель министра образования Оренбургской области Марина Царева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.