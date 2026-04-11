Певица Жасмин оплатит жильё пострадавшей от наводнения семье из Дагестана

Певица Жасмин оплатит съёмное жильё для семьи из Дагестана, пострадавшей от наводнения, пишет RT.

Их квартиру на цокольном этаже дома полностью затопило.

Глава семьи Джанбулат во время наводнения помог эвакуировать соседей, но не успел вытащить из своей квартиры собственное имущество.

После первой волны мужчина получил насосы и почти сутки откачивал воду, но это не помогло.

В настоящий момент семья с двумя детьми и беременной женщиной проживает в гостинице.

Жасмин обещает также купить пострадавшим техники для откачки воды и оплатить ремонт.