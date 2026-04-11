Пятно нефтепродуктов обнаружили в Черном море у берегов Анапы

Пятно нефтепродуктов нашли в 11 км от побережья Анапы в акватории Черного моря, сообщил капитан одного из проходящих судов, передает оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.
На месте зафиксирована радужная пленка, которая была обработана биосорбентом, также установлены боновые заграждения.
По информации специалистов, для ликвидации последствий использовано 45 кг сорбентов. Под воздействием ветра пятно смещается в сторону береговой линии Анапа — Витязево.
Ранее на пляжах Анапы было обнаружено около 50 птиц, испачканных нефтепродуктами. В районе также фиксировались последствия шторма, который принес на побережье значительное количество древесного мусора. По данным ООО «Курорты Анапы», новых выбросов мазута среди мусора тогда не обнаружили.
Причины появления пятна устанавливаются. Оперштаб пишет, что пятно могло появится в результате атак дронов, которые произошли «в последние несколько дней», на гражданские суда в Черном и Азовском морях, а также на прибрежную инфраструктуру. «В результате повреждения гражданских кораблей в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
6 апреля Минобороны России сообщило, что в результате атаки беспилотников в Новороссийске повреждены элементы инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума, включая причал и трубопровод, также загорелись резервуары с нефтепродуктами. До того губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о полном затоплении сухогруза «Волго-Балт», который потерпел крушение в Азовском море после атаки украинского беспилотника 3 апреля.
В середине февраля оперштаб Кубани сообщил, что на береговой линии Анапы после размыва песка были выявлены старые выбросы нефтепродуктов и мелкая крошка мазута.
