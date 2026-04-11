Депутат Госдумы сообщила о состоянии пострадавших ростовских шахтеров. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Депутат Государственной Думы Екатерина Стенякина провела переговоры с медицинскими специалистами о состоянии здоровья шахтёров, пострадавших в результате происшествия на шахте «Шерловская‑Наклонная» в Красносулинском районе.
По итогам консультации депутат сообщила, что жизни пострадавших вне опасности, а медики предпринимают все необходимые меры для их скорейшего выздоровления.
Екатерина Стенякина заверила, что продолжит держать ситуацию на контроле и при необходимости окажет содействие в организации дополнительной помощи.