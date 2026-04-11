В Мясниковском районе сбили насмерть пешехода

Разговаривал по телефону и перебегал дорогу в неположенном месте: Смертельное ДТП произошло в Мясниковском районе.

Источник: Комсомольская правда

11 апреля в 14:20 на 21-м километре трассы «Р-280 Новороссия» в Мясниковском районе 41-летняя водитель «Хавал Ф7» сбила пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением. 33-летний пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, разговаривая по телефону.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На трассе работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они выясняют все обстоятельства аварии.

Полиция напоминает: переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам, не отвлекаться на телефон и не использовать наушники. Также важно носить одежду, которая не ограничивает обзор.

