О ходе ремонта «Горбатого моста» в Россоши рассказали воронежцам

Стали известны подробности ремонта «Горбатого моста» в Россоши. На своей странице в соцсетях подрядчик сообщил, что из пяти опор четыре полностью готовы. Кроме того, на расположенном по улице Мира сооружении смонтированы первые три балки пролетного строения.