Апрельское похолодание в Перми стало рекордным за три последних года

Выпавший в конце недели снег начнет таять лишь в воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Пермские синоптики сообщили, что 10 апреля по среднесуточной температуре стал самым холодным апрельским днем за последние три года.

— В субботу, 11 апреля, погодная ситуация практически не изменилась: на севере региона, в районе Березников и Кудымкара, была солнечная и умеренно теплая погода — температура воздуха поднималась до +8 °C, а южнее, в том числе в Перми, было пасмурно и прохладно, столбики термометров не превысили +1…+3 °C. При этом среднесуточная температура воздуха в Перми 11 апреля снова окажется ниже нуля, — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

Специалисты-синоптики отмечают, что выпавший в четверг и пятницу снег начнет активно таять только в воскресенье, когда ожидается прояснение.