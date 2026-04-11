Апрельское похолодание в Перми стало рекордным за три последних года

Пермские синоптики сообщили, что 10 апреля по среднесуточной температуре стал самым холодным апрельским днем за последние три года.
— В субботу, 11 апреля, погодная ситуация практически не изменилась: на севере региона, в районе Березников и Кудымкара, была солнечная и умеренно теплая погода — температура воздуха поднималась до +8 °C, а южнее, в том числе в Перми, было пасмурно и прохладно, столбики термометров не превысили +1…+3 °C. При этом среднесуточная температура воздуха в Перми 11 апреля снова окажется ниже нуля, — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.
Специалисты-синоптики отмечают, что выпавший в четверг и пятницу снег начнет активно таять только в воскресенье, когда ожидается прояснение.