Пенсионерка из Арзамаса перевела мошенникам более трех миллионов рублей

В Арзамасе возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше трех миллионов рублей. Жертвой телефонных аферистов стала 69-летняя местная жительница, которая, как выяснилось, знала о таких уловках, но все же пренебрегла правилами финансовой безопасности. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Пенсионерка сама обратилась в отдел полиции с заявлением о хищении. Она рассказала, что в мессенджере с ней связался неизвестный. Собеседник заявил, что по ее счетам проходят подозрительные операции. Для сохранности денег он убедил потерпевшую перевести сбережения на счета, которые назвал «безопасными».
Поверив злоумышленнику, пожилая женщина обналичила 3 040 000 рублей и частями перевела их через банкомат на счета, которые ей назвал мошенник. Осознание того, что ее обманули, пришло только после того, как связь с аферистом прервалась.
Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские проводят оперативные мероприятия, чтобы выйти на след злоумышленников.
Полиция призывает регулярно напоминать пожилым родственникам и соседям о распространенных мошеннических схемах. Если вы все же стали жертвой обмана, необходимо срочно заблокировать операции по счету и сообщить о случившемся по телефону 102 или обратиться в ближайший отдел внутренних дел.