Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко сообщил радостную весть: четверо военнослужащих из Пермского края вернулись из плена.
«Между Россией и Украиной прошёл очередной обмен военнопленными. Домой возвращаются 165 военнослужащих и 10 раненых россиян, среди которых четверо наших земляков. Это бойцы из Соликамска, Лысьвы, Пермского района и Перми. Все они — контрактники», — объяснил краевой омбудсмен.
Он подчеркнул, что за каждой такой новостью стоят месяцы боли, тревоги, неизвестности, бесконечных ожиданий и надежд.
«Мама одного из наших бойцов рассказала, что её сын пропал без вести ещё в октябре прошлого года при выполнении боевой задачи. Всё это время она жила в страшной неопределённости. И вот сегодня пришла добрая новость: её сын жив, и совсем скоро он будет дома», — поделился Игорь Сапко.
А жена другого военнослужащего, многодетная мама, потеряла с ним связь в январе. Для семьи это были тяжёлые месяцы ожидания. Теперь дети с нетерпением ждут встречи с папой.
«Сегодня позвонил семьям наших освобождённых ребят. Столько эмоций в одном разговоре! Волнение, благодарность, облегчение», — вспоминает омбудсмен.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что ещё двое жителей Прикамья смогли вернуться домой в результате обмена военнопленными в начале марта. Бойцы (один — из Березников, другой — из Чусового) находились в плену с прошлого года.