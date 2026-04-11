Великая суббота: в Кафедральном соборе освятили пасхальные угощения

В субботу, 11 апреля, в храмах и соборах Калининградской епархии проходит освящение пасхальной снеди. Эта традиция благословения пищи (куличей, яиц, творожных пасх) после Великого поста символизирует радость Воскресения Христова. Обряд проводится в Великую субботу или на Пасху после литургии, знаменуя завершение поста и благодарение Бога. За тем, как проходила церемония у Кафедрального собора Христа Спасителя в центре Калининграда, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.