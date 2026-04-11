Шедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец — когда можно увидеть

«С радостью сообщаем о возвращении в Воронцовский дворец одного из самых ценных экспонатов нашей коллекции — полотна Архипа Куинджи “Христос в Гефсиманском саду”. С завтрашнего дня это выдающееся произведение искусства вновь будет доступно для посетителей в выставочном зале “Под платаном”, — отметили во дворце.
С 11 сентября по 31 марта картина выставлялась в Государственном русском музее Санкт-Петербурга в масштабной выставке «Архип Куинджи. Иллюзия света».
В декабре более 400 экспонатов из российских музеев, включая полотна Ивана Айвазовского, Максимилиана Волошина, Архипа Куинджи представили в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве в рамках выставки «Наш! Путь на пользу» к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.