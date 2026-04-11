В Волжском на Пасху и Красную горку запускают спецавтобусы

Дополнительные автобусные маршруты № 60 и № 62 будут совершать перевозки до кладбища № 2 с 8:00 до 16:00:• № 60 «Парк (42 кв-л) — Кладбище № 2» (интервал движения 30−40 мин),• № 62 «30 микрорайон — Кладбище № 2» (интервал движения 20−25 мин).Добраться до центрального входа кладбища № 2 можно автобусами городских маршрутов:• № 4 «Парк — СНТ “Цветущий сад”, № 34 “ЖДВ — ЛПК”,• № 41 “37 мкр — СНТ “Волга”,• № 42 “37 мкр — СНТ “Цветущий сад”,• № 11 “32 мкр — пос. Краснооктябрьский — СНТ “Лилия”.До кладбища № 2 (со стороны часовни) совершают рейсы автобусы:• № 117 “ЖДВ — Верхнее Погромное”,• № 109 “32 мкр — СНТ “Степное-2”,• № 51 “37 мкр — СНТ “Исток”.Перевозка пассажиров до кладбища № 4 (ул. Александрова, 99) осуществляется автобусным маршрутом № 55 “37 микрорайон — Новое Кладбище”.В день празднования Пасхи в связи с проведением всенощных служб в храмах города в ночь с 11 апреля на 12 апреля также будут организованы дополнительные рейсы на маршруте № 14 (37 микрорайон — Гипермаркет “Магнит”).Время отправлений:• от 37 микрорайона — в 2:45, 3:05, 3:25, 3:45, 4:05;• от гипермаркета “Магнит” — в 2:45, 3:05, 3:25, 3:45, 4:05.