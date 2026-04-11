Калининградский школьник Артём Еремин — абсолютный победитель Всероссийской олимпиады по физике

11 апреля в Новом Уренгое подвели итоги финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. Абсолютным победителем среди участников 11 классов стал ученик лицея № 23 города Калининграда Артём Еремин.
Артём не просто выиграл общий зачёт — он одержал победу сразу в трёх номинациях: стал лучшим в теоретическом туре, лучшим в экспериментальном туре и абсолютным победителем всей олимпиады. Таким образом, калининградский школьник собрал полный комплект наград — все три возможные золотые медали.
Победителями олимпиады в младших параллелях стали:
Семён Колесников (Москва) — среди 9 классов; Дмитрий Стрельников (Екатеринбург) — среди 10 классов.
Диплом победителя Всероссийской олимпиады школьников даёт право поступления в любой ведущий российский вуз по профильному направлению без вступительных испытаний.
В рамках олимпиады также прошёл паблик-ток «Физика будущего: формула инноваций», организованный партнёром мероприятия — компанией СИБУР. Ведущие российские учёные-физики обсудили со школьниками самые актуальные направления науки: от применения полимеров для ликвидации экологических катастроф до разработки нейроинтерфейсов, которые помогут восстанавливать зрение и другие функции мозга.