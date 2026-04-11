Какой сегодня праздник: Светлое Христово Воскресение

Сегодня христиане по всему миру отмечают самый важный христианский праздник, посвящённый Воскресению Иисуса Христа — Пасху. Дата празднования не фиксирована: она определяется по церковному календарю (пасхалии) и выпадает на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Главные символы Пасхи — крашеные яйца, кулич и творожная пасха. В этот день верующие посещают богослужения, освящают праздничные угощения и приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!». Для христиан Пасха символизирует победу жизни над смертью, добра над злом и даёт надежду на спасение.