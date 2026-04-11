Какой сегодня праздник: Светлое Христово Воскресение

Сегодня христиане по всему миру отмечают самый важный христианский праздник, посвящённый Воскресению Иисуса Христа — Пасху. Дата празднования не фиксирована: она определяется по церковному календарю (пасхалии) и выпадает на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Главные символы Пасхи — крашеные яйца, кулич и творожная пасха. В этот день верующие посещают богослужения, освящают праздничные угощения и приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!». Для христиан Пасха символизирует победу жизни над смертью, добра над злом и даёт надежду на спасение.
День космонавтики — памятная дата, отмечаемая ежегодно 12 апреля в России и ряде других стран постсоветского пространства. Ровно 65 лет назад 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток‑1» совершил первый в истории человечества орбитальный полёт вокруг Земли. Полёт стартовал с космодрома «Байконур» и продлился 108 минут. Инициатива праздника принадлежала Герману Титову — второму человеку в космосе. День космонавтики — это дань уважения ученым, инженерам, конструкторам и космонавтам, чей труд открыл человечеству дорогу к звездам.
Международный день хомяка отмечают сегодня. Дата выбрана в честь события 1930 года, когда зоолог и профессор Еврейского университета в Иерусалиме Израэль Ахарони во время экспедиции в Сирии отловил 13 хомяков. Хотя животные изначально предназначались для лабораторных исследований, именно это событие считают отправной точкой одомашнивания хомяков — ученый разработал методы их разведения и приручения в неволе. Хомяки относятся к подсемейству грызунов семейства хомяковых и включают 19 видов. Самые популярные домашние питомцы — это золотой (сирийский) хомячок, хомячок Кэмпбелла, джунгарский хомячок, хомячок Роборовского.