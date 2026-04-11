На Дону прогнозируют магнитные бури в конце недели. Об этом можно судить по графикам на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Прогноз геомагнитной обстановки:
10 апреля: магнитная буря уровня G1 (Кр‑индекс 5);
11−12 апреля: возмущённый магнитный фон (выходные);
13−15 апреля: показатели в пределах нормы;
16−21 апреля: ожидается усиление геомагнитной активности.
Справочно:
Уровень G (от G1 до G5) отражает степень магнитного влияния на Землю (G1 — слабая буря, G5 — экстремально сильная).
Кр‑индекс показывает силу геомагнитной активности (значения от 0 до 9).
Метеозависимым гражданам рекомендуется соблюдать режим отдыха и избегать стрессовых ситуаций в периоды возмущений магнитосферы.