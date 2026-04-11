Два утонувших мужчины найдены рыбаками в Ростовской области

В Ростовской области обнаружили двух погибших на водоемах. Об этом сообщили в донском МЧС.
В Каменском районе на реке Северский Донец у хутора Перебойный рыбаки нашли в камышах тело мужчины 10 апреля. Личность погибшего и обстоятельства случившегося сейчас выясняют.
Второй случай произошел в Багаевском районе. Там 11 апреля на реке Дон рыбаки также заметили тело. Доставать его из воды пришлось водолазам поисково-спасательной службы. Личность этого погибшего тоже пока не установлена.
