В Багратионовском районе экс-сотрудник фермы украл более 150 поилок и сдал их в металлолом

В полицию обратился представитель предприятия и заявил о пропаже более 150 алюминиевых поилок для животных. Участковый установил личность подозреваемого — им оказался 36-летний местный житель, ранее работавший на ферме. По версии следствия, мужчина знал расположение хозяйственных помещений и режим работы, поэтому смог беспрепятственно проникнуть на территорию и похитить имущество. Похищенные поилки он сдал в пункт приёма металлолома.