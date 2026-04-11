Иномарка съехала в кювет и утонула в Воскресенском округе

В Воскресенском округе Нижегородской области водитель машины «Toyota» не совладал с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и рухнул в придорожный кювет, заполненный водой. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 31-м километре трассы «Воскресенск — Воздвиженская — кордон Боровский». За рулем иномарки находился мужчина 1962 года рождения. После съезда в кювет машина ушла под воду. Сам водитель, к счастью, выжил, но получил травмы.
Ранее в Нижегородской области произошло еще одно ДТП, связанное с потерей контроля над автомобилем. Водитель не справилась с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В аварии пострадал шестилетний ребенок.