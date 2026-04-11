Взрослых впустили в мир детства: поржавевшие машины советских времен, дрессированный комар, ягодная кровь, мальчик и червяк

В Русском музее проходит выставка «Взрослым вход разрешен». Она расположилась на двух этажах Мраморного дворца. Авторы весьма оригинальной экспозиции решили посмотреть на детство не только, как на пору безоблачного счастья, но и как на важный этап формирования ребенка. Посетителю выставки предлагается посмотреть на отражение этих процессов в произведениях искусства последнего столетия. Экспозиция делится на разделы: «Дом», «Каникулы», «Игры», «Страшилки» и не только. В ней представлены картины с изображением детей Зинаиды Серебряковой, Татьяны Яблонской, Кузьмы Петрова-Водкина, Виктора Пивоварова (его «Мальчик и червяк» стал символом выставки), Ольги Чернышевой, советские детские автомобили с педальным управлением, скульптура 1930-х годов и современная, из стеклопластика, дрессированный комар. В этих работах заключены переживания, фантазии и страхи, сопровождающие ребенка. Если для взрослого залитая ягодным соком скатерть — это только скатерть, которую следует постирать, то в воображении ребенка она может стать чем-топугающим. Окружающий мир радикально меняется, а дети все также восприимчивы и мгновенно реагируют на все, что происходитвокруг.