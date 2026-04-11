Меликов прокомментировал сообщения о своей отставке цитатой из советского фильма

Глава Дагестана Сергей Меликов в субботу, 11 апреля, прокомментировал информацию о возможной отставке и заявил, что в информационном пространстве обсуждают не чрезвычайные ситуации и помощь людям, а неподтвержденные политические версии.
— Обсуждают не ЧС и помощь, которую ждут люди, а политические «новости», соревнуются в том, кто именно сейчас решился сгрести и бросить в меня больший ком грязи. Все это делается в спину, а мне очень хочется ответить им цитатой из фильма «В бой идут одни старики»: «Выходи драться один на один. На взлете бить не буду», — написал он.
Меликов также сообщил в Telegram-канале, что в ближайшее время намерен провести встречу с представителями СМИ и общественности, где готов ответить на все возникающие вопросы.
Ранее в сети появились сообщения о возможной смене руководства региона, при этом среди предполагаемых кандидатов назывался Магомед Рамазанов. Меликов занимает пост главы республики с октября 2021 года, до этого исполнял обязанности руководителя региона, передает «Вести».
Ранее «Ведомости» написали, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может в ближайшее время покинуть свой пост.