«Пари НН» проиграл 11 апреля и потерял шансы на плей-офф

Нижегородцы уступили соперникам из «Локомотив-Кубань».

Источник: Время

Баскетбольный клуб «Пари НН» проиграл «Локомотив-Кубань» в регулярном чемпионате 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 112:72 в пользу хозяев площадки.

Таким образом, нижегородская команда потерялась шансы на попадание в плей-офф.

«Сопротивлялись только во второй четверти — сыграли вничью, а в остальных дали “Краснодару” почувствовать свою игру, и потом уже было сложно составлять конкуренцию», — прокомментировал итог матча главный тренер БК «Пари НН» Сергей Козин.

Следующий матч нижегородцы сыграют в Москве против столичного ЦСКА 16 апреля в 19:30. (6+).