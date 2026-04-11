«Пари НН» проиграл 11 апреля и потерял шансы на плей-офф

Баскетбольный клуб «Пари НН» проиграл «Локомотив-Кубань» в регулярном чемпионате 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 112:72 в пользу хозяев площадки.
Таким образом, нижегородская команда потерялась шансы на попадание в плей-офф.
«Сопротивлялись только во второй четверти — сыграли вничью, а в остальных дали “Краснодару” почувствовать свою игру, и потом уже было сложно составлять конкуренцию», — прокомментировал итог матча главный тренер БК «Пари НН» Сергей Козин.
Следующий матч нижегородцы сыграют в Москве против столичного ЦСКА 16 апреля в 19:30. (6+).